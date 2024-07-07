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Spor

Jose Mourinho'nun gözdesi Ansu Fati! Transferdeki tek engel Hansi Flick

Gelecek sezon için çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de hedef Barcelona'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati. Transfer için ilk görüşmelerini yapan sarı lacivertli ekip, Katalan ekibinin Alman çalıştırıcısı Hansi Flick'in kararını bekliyor. İşte detaylar...

Akşam7 Temmuz 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun gözdesi Ansu Fati! Transferdeki tek engel Hansi Flick
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Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızı Ansu Fati'ye göz dikti. Kanarya, oyuncu ve kulübüyle temas kurdu fakat ilk görüşmede olumlu bir gelişme yaşanmadı. Xavi'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Hansi Flick, yeni sezon öncesi bütün oyuncularını gözden geçirerek kadrosunu oluşturmak istiyor. Sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren Ansu Fati de hocasına kendisini gösterebilirse Barcelona'da kalabilir.

MOURİNHO ÇOK İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Fati'yi çok istediği belirtildi. "Mourinho, Türkiye'de Ansu Fati'yi oynatma hayali kuruyor" ifadesiyle paylaşılan haberde şu bilgiler verildi: "F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Brighton'da hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Barcelona'ya dönen İspanyol golcü, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapabilir. Premier Lig'de sadece üç maçta ilk 11 başladığı Brighton'da kiralık olarak geçirdiği karışık sezonun ardından FC Barcelona'ya dönen Ansu Fati'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

SEVİLLA DA DEVREYE GİRDİ

Barça'nın yeni antrenörü Hansi Flick, geleceği hakkında nihai kararını vermeden önce forvet oyuncusunu sezon öncesi değerlendirmek istiyor. Fati, Flick'i potansiyeli konusunda ikna edebilirse Barça'nın ilk takımında bir şans daha yakalayabilir. Aksi halde kiralama modeliyle bir ayrılma kaçınılmaz görünüyor. Sevilla FC ve son dönemde de Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok kulüp şimdiden ilgilerini dile getirdi." Fati, geçen sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyerek sadece 511 dakika süre alabildi. Takımına 2 golle destek verdi.

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