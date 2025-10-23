Jose Mourinho'nun gözü Bernardo Silva'da

Benfica'nın başındaki Jose Mourinho, gelecek yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Manchester City'de sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı hedefleyen Mourinho, yıldız ismi yetiştiği kulübe geri getirmenin peşinde.

Portekiz ekibi, oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken Bernardo Silva da sözleşmesini uzatma seçeneğini değerlendiriyor.

Tecrübeli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamalarda "Ne yapacağımı zaten biliyorum" diyerek kararını verdiğini söylemiş ancak takımda kalıp kalmayacağı hakkında detay vermemişti.

Bernardo Silva, Manchester City'de çıktığı 418 resmi maçta 73 gol ve 74 asistlik bir performans sergileyerek kulübün efsane oyuncuları arasında yerini aldı.