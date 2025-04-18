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Spor

Jose Mourinho'nun hayali gerçekleşiyor! Yüzyılın buluşması yakın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 2026 Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddia edildi. Portekiz basını, tecrübeli teknik adamın göreve sıcak baktığını ve Cristiano Ronaldo ile yeniden buluşabileceğini yazdı.

Akşam18 Nisan 2025 Cuma 08:20 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun hayali gerçekleşiyor! Yüzyılın buluşması yakın
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Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 'milli takım çalıştırma' hayalini ülkesiyle gerçekleştirebilir. Goales'teki habere göre Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Roberto Martinez'in yerine Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin hocasının da bu göreve sıcak baktığı ve buluşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir. Portekiz medyası da Jose Mourinho'nun yıldız yönetimi konusunda Martinez'den daha başarılı olduğunu ve göreve geçmesi gerektiğini yazıyor. Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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