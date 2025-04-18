Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 'milli takım çalıştırma' hayalini ülkesiyle gerçekleştirebilir. Goales'teki habere göre Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Roberto Martinez'in yerine Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin hocasının da bu göreve sıcak baktığı ve buluşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir. Portekiz medyası da Jose Mourinho'nun yıldız yönetimi konusunda Martinez'den daha başarılı olduğunu ve göreve geçmesi gerektiğini yazıyor. Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.