Jose Mourinho'nun kadro tercihinden önemli notlar

Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.



Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.

6 OYUNCU KADRODA YOK



Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.

Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.

DZEKO İLK KEZ YEDEK



Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

BECAO 2 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.



YENİ TRANSFER AMRABAT KADRODA



Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.

Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.



Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.

YUSUF AKÇİÇEK KADRODA



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısında altyapıdan bir ismi kadroya aldı.



Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

YÖNETİM TAM KADRO TRİBÜNDE



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.