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Spor

Jose Mourinho'nun kararından sonra nihai kadro açıklanacak

Fenerbahçe, Lugano maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Ancak sarı-lacivertliler kadro için açıklama yapmayacak. Maça 24 saat kalaya kadar kadroda değişiklik hakkı bulunan Fenerbahçe, nihai kadroyu duyuracak.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun kararından sonra nihai kadro açıklanacak
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AÇIKLAMA OLMAYACAK

Sarı-lacivertliler, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Lugano karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Ancak sarı-lacivertliler kadro için bir açıklama yapmayacak.

OYUNCULARI YENİDEN GÖRECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maça kadar olan süreçte oyuncuları bir kez daha görmek istiyor.

DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

Sarı-lacivertlilerin, bildirdiği kadrodan maçın başlama saatine 24 saat kalaya kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

NİHAİ KADRO AÇIKLANACAK

Fenerbahçe, Mourinho kadro için son kararını verdikten sonra Lugano maçı için nihai kadrosunu duyuracak.

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