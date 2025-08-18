Fenerbahçe, Avrupa arenasında kritik bir virajın eşiğinde... Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. Üçlü savunma anlayışına devam etmesi beklenen Portekizli teknik adamın; Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'e şans vermesi bekleniyor.

Orta sahanın ortasında Fred ve Sofyan Amrabat görev yapacak. Bu ikilinin önünde Sebastian Szymanski yer alacak.

Sol kanatta Archie Brown, sağ kanatta ise Nelson Semedo forma giyecek. Fenerbahçe, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ikilisiyle gol arayacak.

TEMSİLCİMİZ AVANTAJ PEŞİNDE

Bu karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle ikinci maç öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.