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Spor

Jose Mourinho'nun planı belli oldu! Real Madrid'de Arda Güler'e tam yetki

İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli yıldız Arda Güler hakkında kararını verdi. Arda Güler'in oyun zekasından etkilenen başarılı çalıştırıcının genç yıldıza vereceği rol belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun planı belli oldu! Real Madrid'de Arda Güler'e tam yetki
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Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun oyun planını kafasında belirlemeye başladı.

Marca'da yer alan habere göre; Portekizli teknik adamın, yeni sezonda milli yıldız Arda Güler'e vereceği rol de belli oldu.

Mourinho'nun da Arda'nın oyun zekâsından ve çok yönlü yapısından etkilendiği, bu özellikleri sayesinde genç oyuncuyu yeni orta saha düzeninde kilit rol oyuncusu olarak düşündüğü aktarıldı.

Arda Güler, yeni dönemin merkez isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Arda Güler, 2025-2026 sezonunda 51 maça çıkarken, 6 gol ve takımın en yüksek rakamı olan 14 asistlik performans sergiledi.

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