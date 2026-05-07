İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2512
  • EURO
    53,2819
  • ALTIN
    6893.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'nun radarında! Felipe Augusto'ya Benfica kancası
Spor

Jose Mourinho'nun radarında! Felipe Augusto'ya Benfica kancası

Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica 22 yaşındaki genç yıldız Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2026 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun radarında! Felipe Augusto'ya Benfica kancası
ABONE OL

Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, hücum hattı için Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in ayrılık durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken, Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun olası alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, Felipe Augusto için 15 ila 20 milyon avro arasında bir yatırım gerekebileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Felipe Augusto, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2606 dakika sahada kalan 22 yaşındaki golcü, 15 golle skora etki etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.