Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, hücum hattı için Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in ayrılık durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken, Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun olası alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, Felipe Augusto için 15 ila 20 milyon avro arasında bir yatırım gerekebileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Felipe Augusto, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2606 dakika sahada kalan 22 yaşındaki golcü, 15 golle skora etki etti.