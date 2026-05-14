Jose Mourinho'nun Real Madrid'den istediği ilk transfer belli oldu

Yeni sezonda Real Madrid'in başında olması beklenen Jose Mourinho'nun yapmak istediği ilk transfer hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; hiyerarşik düzeni ve taktiksel dengeyi yeniden kurmak isteyen Mourinho'nun masaya koyduğu ilk ise Rodri oldu.

TEMEL TAŞ OLACAK

Portekizli teknik adamın, Manchester City ile Ballon d'Or kazanan yıldız orta saha oyuncusunu takımın yeniden yapılanmasının temel taşı olarak gördüğü belirtildi.

Öte yandan İngiliz ekibinin sözleşme yenilemek için çalışmalar sürdürdüğü aktarılırken, Mourinho'nun baskısı dengeleri değişebileceği hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız isim, 2 gollük performans sergiledi.