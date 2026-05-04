Spor

Jose Mourinho'nun takımı Rodrigo Zalazar'ın peşinde

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, Braga forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Rodrigo Zalazar'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:04
Jose Mourinho'nun ekibi Benfica, Braga'dan Rodrigo Zalazar ile ilgileniyor.

Record'da yer alan habere göre, Benfica, Uruguaylı hücum oyuncusu için Braga ile zorlu pazarlıklara girmeye hazır.

26 yaşındaki futbolcu için, "Rodrigo Zalazar, Benfica'nın gelecek sezon için hayallerindeki transfer." ifadeleri kullanıldı.

Braga'da bu sezon 45 maçta süre bulan Rodrigo Zalazar, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcunun, kulübü Braga ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

