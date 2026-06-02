  Jose Mourinho'nun talebi Real Madrid taraftarlarını kızdırdı! ''Arda Güler'e ne olacak?''
Jose Mourinho'nun talebi Real Madrid taraftarlarını kızdırdı! ''Arda Güler'e ne olacak?''

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yeniden Real Madrid'in teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın, Real Madrid yönetiminden talebi sonrası milli yıldız Arda Güler'in takımdaki akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ2 Haziran 2026 Salı 10:47 - Güncelleme:
Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi kısa süre içinde başlayacak. Portekizli teknik adamın kadroda köklü değişikliklere gidebileceği belirtilirken, Arda Güler'i de etkileyecek bir talepte bulunduğu iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Real Madrid'den yaratıcı bir orta sahanın transfer edilmesini istedi. Bu talep sonrası sosyal medyada eflatun-beyazlıların taraftarları "Arda Güler var, Arda Güler'e ne olacak?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Mourinho'nun talebi sonrası Real Madrid'in Como forması giyen eski futbolcusu Nico Paz'ı transfer edebileceği belirtiliyor. Paz'ın transferinin gerçeklemesi milli futbolcu Arda Güler için yeni bir rekabet anlamına gelecek.

ARDA GÜLER'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler geride bıraktığımız sezon Real Madrid'deki başarısıyla Avrupa'da sansasyon yarattı. Milli yıldız forma giydiği 51 maçta 6 gol - 14 asistlik skor katkısı verdi. 21 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu seçildi.

