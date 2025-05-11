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Spor

Jose Mourinho'nun tavrı Avrupa'da gündem oldu! ''Yine ortalığı karıştırdı''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklama Avrupa basınında gündem oldu. Kendisine soru soran gazeteciye verdiği alaycı cevap Avrupa basınında tepki çekti. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mayıs 2025 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun tavrı Avrupa'da gündem oldu! ''Yine ortalığı karıştırdı''
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Fenerbahçe'de koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho'nun, 4-1'lik Başakşehir zaferinden sonra yaptığı ilginç açıklamalar büyük ses getirdi. 31 kez farklı ilk 11'le başlamasıyla ilgili soruya, "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Sonra da İstanbul'daki gece kulüplerinde geziyorum" diye cevap veren Mourinho, kalmasıyla ilgili yöneltilen soruları da geçiştirdi. Dış basında ise yaşananlarla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Avrupa basınından yaşananlarla ilgili öne çıkan haberler şöyle;

AS: "Gittiği her yerde viral olacak bir olay bırakıyor. Verdiği cevapla ortalığı karıştırdı. Çalıştığı her alanda yanıt verirken yine lafını sakınmadı."

Abola: "Portekizli teknik adam kazandığı maçtan sonra alaycı bir tavır sergiledi. İlk 11 seçimlerini bir maden parayla yaptığını söyledi. Bunları söylerken gülümsemeden yaptı.

Directvsports: "Gazetecilerle tartıştı. Sıra dışı bir tavır. Gazetecilere karşı daha da ileri giderek gece kulüplerinde gezdiğini söyledi."

Noticiasaominuto: "Küçümseyici tavırla soruları cevapladı, herkesi şaşırttı."

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