Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basının haberine göre, Portekizli çalıştırıcının, kariyerine Rusya'da devam edeceği iddia edildi. Aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği de öne sürüldü.

MOURINHO'NUN ŞARTLARI

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.