2 Eylül 2025 Salı
  • Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Görüşme gerçekleşti
Spor

Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli hoca ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

2 Eylül 2025 Salı 18:59
Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Görüşme gerçekleşti
ABONE OL

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basının haberine göre, Portekizli çalıştırıcının, kariyerine Rusya'da devam edeceği iddia edildi. Aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği de öne sürüldü.

MOURINHO'NUN ŞARTLARI

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

