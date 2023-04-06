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Spor

Jose Mourinho'ya astronomik teklif! 120 milyon avro

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bedelli bir teklif geldiği iddia edildi.

6 Nisan 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Jose Mourinho'ya astronomik teklif! 120 milyon avro
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, futbol tarihinin en fazla kazanan teknik direktörü olabilir.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 Dünya Kupasında Arjantini yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan'ın Jose Mourinho'ya teklif yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Jose Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon Euro önerdiği aktarıldı.

KABUL EDERSE REKORU KIRACAK

Jose Mourino, Suudi Arabistan'ın teklifini kabul etmesi halinde futbol tarihinde en fazla kazanan antrenör unvanını elde edecek. Ayrıca haberde, yapılacak sözleşmede ilk sene sonunda sözleşme fesih hakkının bulunacağı ifade edildi. Ek olarak Suudi Arabistan'ın 3 ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na Jose Mourinho'yla katılmak istediği kaydedildi.

ROMA'DA TARİHE GEÇTİ

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Roma'ya imza atan Jose Mourinho, İtalyan ekibinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak bu organizasyonu ilk kazanan antrenör olmuştu.

Sözleşmesinin 2 yılını geride bırakan Mourinho'nun Roma'yla kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor.

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