Spor

Jose Mourinho'ya özel madde

Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi eklendi.

Haber Merkezi19 Eylül 2025 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Jose Mourinho'ya özel madde
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Benfica'nın başına geçti. Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza atarken kontrat detayları da ortaya çıktı.

Buna göre Benfica, Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti de duyurdu. Buna göre deneyimli çalıştırıcı, Portekiz devinden yıllık net 6 milyon euro ücret ve başarı bonusları kazanacak.

Jose Mourinho ilk A takım teknik direktörlüğünü de 2000 yılında Benfica'nın başında yapmıştı.

