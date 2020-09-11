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Spor

Jose Sosa: ''Amacımız kupaları kazanmak''

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, takımına 85. dakikada attığı penaltı golüyle galibiyeti getirdi. Maç sonrasında konuşan Sosa, 'Fizik olarak tam hazır değilim. Takıma yardımda bulunduğum için çok mutluyum' dedi.

11 Eylül 2020 Cuma 23:25 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 23:25
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Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan üstünlük golünü atan yeni transfer Jose Sosa, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hedefin şampiyonluklar olduğunu kaydeden Arjantinli, "Fizik olarak tam hazır değilim. Takıma yardımda bulunduğum için çok mutluyum. Böyle bitirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çok mutluyum. Buradaki ilk röportajımda da söylediğim gibi, hepimizin amacı kupaları kazanmak. Bütün arkadaşlarımın da böyle yardımcı olacağına inanıyorum, böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

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