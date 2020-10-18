Jose Sosa: Attığım golü orada yaşayan tüm annelere armağan ediyorum

18 Ekim 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 23:36

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Sosa maç sonunda açıklamalar yaptı.

Jose Sosa, "Çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Annemle konuştum, Latin Amerika'da Anneler Günü. Attığım golü orada yaşayan tüm annelere armağan ediyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama uzun bir maraton var. Gelecek için fazla konuşmamak gerekiyor. Daha iyiye gidiyoruz, basamak basamak bakmak gerekiyor. Gittikçe bazı şeylerin daha güzel olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin stoperi Tisserand ise "Zor bir maçtı, Göztepe bize maç içerisinde problemler yaşattı. Goller attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Galip geldik sonuç olarak, bu galibiyet de bizi daha iyi bir konuma getirdik ve gelecek hafta oynayacağımız maç için de bizi morallendirdi. Bazen bu tip maçlar olacak, önemli olan son bölümde hep beraber savunma yapmaktı." dedi.