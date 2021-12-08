Jose Sosa: Belirleyici olan ligin son haftaları

DHA 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:31

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak mücadele için heyecanlı olduklarını ifade eden Sosa, "Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"SÜPER LİG ZORLU AMA BURADA BELİRLEYİCİ OLAN SON HAFTALAR"

Süper Lig'de son haftaların belirleyici olduğuna dikkat çeken Sosa, "Yarınki maç da önemli. Sonuçta Avrupa maçı. Biz de takımımızı Avrupa'da temsil ediyoruz. Bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva. Bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçın ardından ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama burada belirleyici olan ligin son haftaları" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ BAŞARIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Önceliğinin takıma katkı sağlamak olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Bunu dışarıya konuşmazsınız. Benim de yapmak istediğim tek şey her gün kendimi daha da geliştirebilmek. Yıllar ilerledikçe pozisyonumda da değişiklik oldu. Önceden daha ilerde oynarken şimdi orta sahada daha dengede oynuyorum. Dediğim gibi şahsi başarımı düşünmüyorum. Benim için önemli olan oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek, oynadığım her pozisyona adapte olabilmek. Ön bölgede de gol anlamında bize yardımcı olacak çok önemli ayaklarımız var" şeklinde konuştu.

"ONLAR BU KULÜBÜN GELECEĞİ"

Teknik direktör Pereira'nın göreve gelmesiyle genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulmasını da değerlendiren Sosa, şunları söyledi:

"Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve çalışmaları gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği."