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Spor

Jose Sosa, Estudiantes'te

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jose Sosa'yı renklerine bağladığını açıkladı.

IHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
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Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Jose Sosa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da Bayern, Napoli, Metalist, Atletico Madrid ve Milan formaları da giymişti.

JOSE SOSA KİMDİR?

José Ernesto Sosa, orta saha mevkiinde oynayan Arjantinli futbolcudur. Son olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymiştir. 2005-2014 yılları arasında Arjantin millî futbol takımında oynadı.

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