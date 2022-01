Jose Sosa: Fenerbahçe'de durum karmaşık

14 Ocak 2022 Cuma 18:52 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 18:52

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 36 yaşındaki Arjantinli Jose Sosa, ülke basınına konuştu. Deneyimli oyuncu, yetiştiği kulübü Estudiantes hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Sosa'nın sözleri:

"Her gün eski takım arkadaşım Emmanuel Mas ile konuşuyoruz. Ortak arkadaşımız Marcos Angeleri var. Benimle Estudiantes'e transfer olmam için temasa geçti ama ona Fenerbahçe ile haziran ayına kadar sözleşmem olduğunu ve kulübün şu anda karmaşık bir durum yaşadığını söyledim. Emmanuel Mas, bana her gün Estudiantes'e dönmem için baskı yapıyor. Marcos Angeleri ile konuştuğunu ve ikna ettiğini söyledi. Mas bana birlikte Estudiantes'te oynamanın ne kadar güzel olacağından bahsediyor."

"ESTUDIANTES İLE TEMASTAYIM"

"Transfer için ne olacağını görmemiz gerek. Her zaman böyle düşünmüşümdür. Emmanuel Mas, her gün antrenmana giderken beni arıyor. Gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz. Ancak, her zaman Estudiantes kulübüyle temas halindeyim. Bir futbolcu, başarının da ötesinde, kariyerindeki eşsiz hikayeleri sona erdirmek zorundadır. Estudiantes'in eski stadyumunu hatırlıyorum, taraftarlar sansasyoneldi ve o günleri asla unutamıyorum. Bugün ise yeni ve çok etkileyici bir stadyum var. İlk gördüğümde çok heyecanlanmıştım."

"2020'DE KARARIM FENERBAHÇE OLDU"

"Transferde her şey o an yaşadıklarımıza ve ailemize bağlı. 2020'de Arjantin'de her şey belirsizdi. Pandemi nedeniyle futbol oynanıp oynanmayacağı belirsizdi. O gün bir karar aldım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum. Jose neden daha önce geri dönmedin?' diyen insanlar olduğunu biliyorum ama İstanbul'da iki kızım var ve kendimden önce ailemi düşünmek zorundayım. Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşmem bitecek. Sonra neler olacağını göreceğiz."

"ESTUDIANTES'TE BIRAKMAK İSTERİM"



"Benim en büyük korkum, şehrimdeki insanların benim ve Juan Sebastian Veron'un hikayelerinin birbirinden farklı olduğunu anlamamaları. Juan Sebastian ile harika bir dostluğum var. Benim için çok büyük bir idol ve kariyerimde bana çok yardımcı oldu. Estudiantesliler, takım için en iyisini yapacağımı bildiklerinden geri dönmemi istiyor. Kariyerimi Estudiantes'te bitirmeyi çok isterdim. Bu eşsiz bir son olurdu."