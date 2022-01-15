İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2022 Cumartesi / 12 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Sosa: Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor
Spor

Jose Sosa: Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Sosa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:53 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:53
ABONE OL

Fenerbahçeli Jose Sosa, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Puan kaybıyla ilgili konuşan Jose Sosa, "Bizim için üzücü. 3 puanı almak istiyorduk. Oyunun genelini düşününce beraberlik adil bir sonuç oldu. Pozitif düşünmeliyiz. Yeni bir hocayla yeni bir süreçteyiz. Daha çok çalışmalı, daha çok efor sarf etmeliyiz. İleriye bakmalıyız." dedi.

Jose Sosa ayrıca, "Sezon başından itibaren büyük beklentilerle başlandı. Büyük futbolcular var bu takımda. Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.