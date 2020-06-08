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  • Jose Sosa için Veron'dan açıklama geldi! ''Ne istediğine karar vermeli''
Spor

Jose Sosa için Veron'dan açıklama geldi! ''Ne istediğine karar vermeli''

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, 'Sosa ne istediğine karar vermeli' dedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:51
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Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek eski oyuncuları Jose Sosa'nın transferiyle ilgili konuştu.

Tecrübeli oyuncunun "karar vermesini" beklediklerini belirten Veron, "Jose Sosa ne istediğine karar vermeli ve niyetine göre de ne yapacağını kararlaştırmalı. Onun kişisel kararı ve ne olursa olsun, bizim bu süreçte onun yanında olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZA TRANSFER OPERASYONU VAR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi biten oyucnularla sezon sonu biteceklerini söylemişti.

Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler devam ediyor, hepsini sezon sonuna bırakalım, lig bitene kadar görüşmeyelim. Bu ve benzeri konular için konuşmayalım yönelik karar aldık, bu bizim Sosa'nın direkt kararı ve bize iletti. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek ve "bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklarını" beyan etmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Trabzonspor'da 36 maça çıkan Jose Sosa, 8 gol ve 10 asistlik performansla takımı sürükleyen isimlerden oldu.

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