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Spor

Jose Sosa: ''Sağlık koşullarından ötürü takıma geç katıldım''

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa açıklamalarda bulundu. Sosa, 'En iyi şekilde bu sezonu geçirmeliyiz. Çok sert ve uzun bir sezon olacak.' dedi.

11 Eylül 2020 Cuma 20:11 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:11
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, yeni sezon ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Sosa, "Burada tekrar bir seneye daha başlıyoruz. En iyi şekilde ligi sürdüreceğiz. Bu forma altında olmaktan ötürü çok mutluyum. En iyi şekilde bu sezonu geçirmeliyiz. Çok sert ve uzun bir sezon olacak." dedi.

En iyi performansını vereceğini kaydeden Arjantinli, "Bu hazırlık sürecine biraz geç katıldım takıma, sağlık koşullarından ötürü. Takımla kısa süre beraber olabildim. Çok mutluyum. En iyi performansımı verebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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