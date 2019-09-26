25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6796
  • 6,225
  • 279.264
  • 102989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jose Sosa ve Filip Novak'tan yeni sözleşmeye yeşil ışık

İki bordo-mavili futbolcu da sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor. Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile yeniden anlaşan Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa ve Filip Novak'tan da 'masaya oturalım' teklifine olumlu dönüş aldı. Pereira ise hâlâ yanıt vermedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya uğraşırken bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Pereira, Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı. Sosa ve Novak sözleşmelerini uzatmak için yapılacak görüşme önerisini kabul ederken iki futbolcu için teklifin en üst seviyede olacağı belirtildi. Pereira ise henüz yanıt vermedi.

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor'un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım" şeklinde konuştu.

SAKATLAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ ZİRVE

Trabzonspor Sağlık Kurulu, son dönemde yaşanan sakatlıkların fazlalığı ve mevcut sakat oyuncuların şu anki durumlarını gözden geçirmek için bugün toplanacak. Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven'in de yer alacağı olağanüstü toplantıda, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in iyileşme sürecinde olan sakatlıklarının yanı sıra Almanya'da geçirdiği operasyon sonrası yarın Türkiye'ye dönecek olan Abdülkadir Ömür'ün durumu da toplantıda değerlendirilecek.

(Sabah)

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

EYT'lileri umutlandıran gelişme

EYT'lileri umutlandıran gelişme

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA