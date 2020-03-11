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Spor

Jose Sosa: ''Yolun sonuna çok var''

11 Mart 2020 Çarşamba 22:41 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:41
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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golü atan Jose Sosa, mücadelenin sonrasında konuştu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. Başakşehir maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.

EN İYİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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