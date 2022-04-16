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Spor

Jose Sosa'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam...

Jose Sosa, Fenerbahçe'deki performansıyla sık sık tartışma konusu olmuştu. İsmail Kartal yönetiminde ligde son 8 maçta da süre alamayan Jose Sosa'nın sarı-lacivertlilere olan maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Nisan 2022 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:22
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Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan Jose Sosa'nın faturası ağır oldu. Bu sezon fazla süre alamayan ve yalnızca 2 asistle takımına katkıda bulunabilen Jose Sosa'nın sarı-lacivertlilere yıllık maliyeti ise yaklaşık 23 milyon TL oldu.

JOSE SOSA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçmişte Türkiye'de Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Jose Sosa, Fenerbahçe'de ise bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer alırken yalnızca 2 asistle takımına katkıda bulundu. İsmail Kartal'ın gelişinin ardından ise son 8 lig maçında hiç süre alamadı.

JOSE SOSA'NIN FENERBAHÇE'YE FATURASI AĞIR OLDU

Sarı-lacivertlilerin 2020'nin yaz aylarında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın faturası ağır oldu. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 23 milyon TL yıllık ücretiyle tartışma konusu oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Önümüzdeki yaz Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ile yolların ayrılması bekleniyor.

Star Gazetesi

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