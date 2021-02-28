Jose Sosa'dan şampiyonluk mesajı

28 Şubat 2021 Pazar 23:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 23:25

Mücadeleyi değerlendiren Sosa, "Benim için gerçekten özel bir maçtı. Burada güzel zamanlarım geçti. Artık Fenerbahçe'deyim ve büyük bir sorumlulukla yoluma devam ediyorum. Çok çalıştık. Başlangıçta oyuna çok hakimdik. Sonra işler biraz karıştı ama sonuç olarak buradan çıktık. " ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYOR"



Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Arjantinli oyuncu, "Ben Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Kendi en iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.