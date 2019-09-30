Beşiktaş galibiyetini değerlendiren Sosa, ''Hafta içi verdiğim röportajda da benzer şeyleri söyledim. İnsanların bize güvenmesi gerekiyor. Geçen sezon bize verdikleri destekle bu takım inanılmaz işlere imza attı. Müthiş bir iş başarmıştık. İnsanlara bunu anlatmaya çalışmıştım. Uzun süre galibiyet alamadığımız bir süreç vardı. Onları mutlu etmeye çalıştık bugün.'' şeklinde konuştu.

''YOLUN SONUNDA MUTLU TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ''

Şampiyonluk mesajını da veren Arjantinli yıldız, ''Bugün attığım gollerden çok 3 puan almamız önemliydi. İyi işler yaptığımızı insanlara göstermemiz gerekiyordu. Bu uzun bir yol, bazen istemediğimiz sonuçları alacağız. Ama yolun sonunda mutlu taraf biz olmak istiyoruz. O yüzden bugün önemli bir gündü.'' dedi.

''İKİ MELEĞİM VAR, GALİBİYET ONLARA GİTSİN''

Galibiyeti ailesine armağan ettiğini söyleyen Jose Sosa, ''Futbolun en güzel anları. Böyle zaferleri ailenizle paylaşabiliyorsanız çok şanslısınız. İki meleğim var, onlar bana çok güç veriyor. Golümü onlara armağan etmeye çalıştım. İyi futbol ortaya koymak isteyen bir takımız. Geçen haftalar da şans buluyorduk ama bitiremiyorduk. Bugün bitiricilik konusunda daha iyiydik.'' sözlerini kullandı.