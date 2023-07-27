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Spor

Josef de Souza açıkladı! Philippe Coutinho, Beşiktaş'a gelmiyor

Beşiktaş gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin bir süredir kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho için Josef de Souza'dan açıklama geldi. Josef, oyuncunun transferinin mümkün olmadığını üzülerek duyurdu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Josef de Souza açıkladı! Philippe Coutinho, Beşiktaş'a gelmiyor
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Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Philippe Coutinho için önemli bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza, yakın arkadaşı Coutinho transferi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ama sonuç alınamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Coutinho'nun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini söyleyen Josef de Souza "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı... Bu sefer arkadaşım, Türkiye'ye gitmiyor. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarların bazıları üzüldü, bazıları ise 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın eskisi gibi iyi olmadığı vurgulayarak sevindi.

PHİLİPPE COUTİNHO KİMDİR?

Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı.

Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Coutinho'nun kupa koleksiyonunda başta Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere birçok önemli başarı var.

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