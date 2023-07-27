Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Philippe Coutinho için önemli bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza, yakın arkadaşı Coutinho transferi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ama sonuç alınamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Coutinho'nun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini söyleyen Josef de Souza "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı... Bu sefer arkadaşım, Türkiye'ye gitmiyor. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarların bazıları üzüldü, bazıları ise 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın eskisi gibi iyi olmadığı vurgulayarak sevindi.

PHİLİPPE COUTİNHO KİMDİR?

Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı.

Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Coutinho'nun kupa koleksiyonunda başta Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere birçok önemli başarı var.