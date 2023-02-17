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Spor

Josef de Souza: Ali Koç'tan özür diliyorum

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür diledi.

17 Şubat 2023 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Josef de Souza: Ali Koç'tan özür diliyorum
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Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Instagram'dan yaptığı canlı yayınla eski takımı Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Souza yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bana Türkiye'nin kapılarını açan ilk kulüp oldu. ben Beşiktaşlıların sevdiği Souza isem burada Fenerbahçe'nin büyük payı var. Beni getiren Aziz Yıldırım ve Vitor Pereira'ya ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye attığı golden sonra yaptığı sevinçle iligli de konuşan Josef, "Madem ki sen Fenerbahçe'yi çok seviyordun neden o golü hırsla kutladın?' diye soruyorlar. Birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı. O olaydan sonra. Benim için karaktersiz insan, hile yapan, hırsızlık yapan insandır. Bir futbolcu gol attığında seviniyorsa bu karaktersizlik değildir. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama bana destek veren, benim maaşımı veren Beşiktaş'tı. bir de ben defansif orta sahayım. Çok fazla gol atamadığım için sevinmem normal. Ayrıca, bir derbide 2 gol de atıyorsam duygularımı kimse kontrol edemez. Eğer Fenerbahçe olarak bana çok kızdıysanız veya hala kızgınsanız size kusura bakmayın demekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ben duygularımı bu şekilde dışarıya yansıtıyorum. Karakterim böyle. Souza'dan nefret etmenizi istemiyorum. Sizi üzdüysem özür diliyorum." açıklamasını yaptı.

Josef ayrıca, "Ali Koç'tan özür diliyorum. Birçok kez farklı mekanlarda karşılaştık. Bana çok kızdığını biliyorum. Bana alındı ve benimle konuşmadı. Bana selam dahi vermedi. Onu da kırdıysam çok özür diliyorum." şeklinde konuştu.

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