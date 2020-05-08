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Spor

Josef de Souza: ''Arabistan'da kalmaya karar verdim''

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza, takımı Al-Ahli'den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

08 Mayıs 2020 Cuma 22:59 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 22:59
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.

Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti. Flamengo ise maaşımın aynısını ödeyebileceğini iletti. Ancak, Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras benimle görüştü. Bana Palmeiras için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak, Palmeiras'ın teklifini kabul etmedim. Arabistan'da en azından 1 sezon daha geçireceğim. Hayalim Brezilya'ya geri dönmek ve şampiyonluk yaşamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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