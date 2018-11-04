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Josef de Souza: Belhanda o tokadı çoktan hak etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jose de Souza, Galatasaraylı futbolcu Belhanda hakkında şok bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine mücadelenin son düdüğünün ardından yaşanan kavga damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe'de takımına beraberliği getiren golü atan Brezilyalı futbolcu Jailson, son düdüğün ardından Soldado ile Belhanda arasında yaşanan itiş kakışa dahil olmuş ve Belhanda'ya attığı tokat ekranlara yansımıştı.

Sarı Lacivertliler'in Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza olaylarla ilgili Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun süredir hak ediyordu." ifadelerine yer verdi.

Belhanda'ya tokat atan Jailson, maçın ardından kırmızı kart görmüştü.

(Sporx)

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