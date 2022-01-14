Josef de Souza: Bence maçın adamı Michy Batshuayi

14 Ocak 2022 Cuma 22:54 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:54

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Josef, "Tanrıya şükrediyorum, galibiyet için. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes çok koştu, çok mücadele etti. Teknik anlamda bazı şeyleri eksik yaptık ama tutku anlamında herkes elinden gelenin fazlasını yaptı." dedi.

"BATSHUAYI ÇABASIYLA BUNU HAK ETTİ"

'Maçın adamı kimdi?' şeklinde gelen soruya Josef, "Bence maçın adamı Batshuayi. Biz geride iyi savunduk, ona pozisyon hazırladık ama özgüven ve çabası açısından maçın yıldızı olmayı Batshuayi hak etti." cevabını verdi.

"PROFESYONELLİĞİN GEREĞİ; KONSANTRASYON"

Maçın tamamındaki yüksek konsantrasyonuyla ilgili gelen soruya Brezilyalı oyuncu, "Bu seviyede profesyonel olan herkesin sahip olması gereken bir özellik konsantrasyon. Ben de teknik olarak iyi oyundan ziyade konsantrasyonu, oyuna sarılmayı ön plana çıkarıyorum. Bugün aslında böyleydi. Teknik olarak en iyi oyunumuzu oynadık. Rizespor maçında daha iyi oynadık, daha fazla şans yakaladık ama maç 2-2 bitti. Rize maçına kıyasla daha az pozisyon bulduk ama sonuç böyle olunca daha tatmin edici oluyor." sözleriyle yanıt verdi ve konuşmasını noktaladı.