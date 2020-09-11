11 Eylül 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:26

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Josef de Souza, pazar günü İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı takım, Brezilyalı ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini doğrulamış ve "Josef de Souza konusunda net değiliz ama olabilir" demişti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, 3 sezon boyunca sarı lacivertli formayla 136 maçta oynadı. Sarı lacivertli takımda 16 gol atan Josef de Souza, 6 da asist yapmıştı.