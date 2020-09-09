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  • Josef de Souza, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Spor

Josef de Souza, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş, Al Ahli ile sözleşmesini sonlandıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile anlaşma aşamasına geldi.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 09:19
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Josef de Souza ile anlaşmaya vardı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma imzalanacak. Bir süredir oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar, Josef de Souza’nın takımıyla sözleşmesini feshetmesiyle birlikte teklifini yaptı ve oyuncuyla anlaştı. Josef de Souza, Beşiktaş için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.

GÖKHAN TÖRE’NİN ELİ KULAĞINDA

Forvet ve kanat transferleri de yapacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre transferini de önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kanat transferini Töre ile çözecek olan siyah-beyazlılar, forvet konusunu da en kısa sürede sonuca kavuşturacak. Porto ile yollarını ayıran Aboubakar, Atletico Madrid forması giyen Kalinic ve Porto’da oynayan Ze Luis, Beşiktaş’ın gündemindeki isimler. Porto’dan ayrılan Aboubakar, bonservisi olmadığı için öne çıkıyor. Sakatlık raporları incelenen Aboubakar için son söz yönetim ve Sergen Yalçın’da.

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