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Spor

Josef de Souza'dan Beşiktaş kararı

Sezon başında Ankaragücü maçından sonra ayrılık sinyalleri veren Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın takımda kalmak istediği iddia edildi.

NTV Spor17 Kasım 2022 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Josef de Souza'dan Beşiktaş kararı
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Josef de Souza gelecek sezon da Beşiktaş forması giymek istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı kulüp ile 1 yıllık yeni anlaşma yapmaya hazır.

Beşiktaş yönetimi, Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu görüş bildirmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.

Souza, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.

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