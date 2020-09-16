Josef de Souza, Beşiktaş'ta mesaiye başladı

AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:21

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, takımla ilk antrenmanını yaptı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.