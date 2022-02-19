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Spor

Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2022 Cumartesi 21:37 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:37
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, "Tanrı'ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda biraz yorgunluk oldu sadece." dedi.

Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Sambacı, "En az 4 kez net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0 olmayınca bu tarz maçlarda rakip de öz güven kazanıyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İleriki maçlarda umarım ikinci golü bulacağız." ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Alex Teixeira ile ilgili de konuşan futbolcu, "Alex ilk pozisyonda ofsayt olabilir diye düşündü ve aşırtma denedi, ikinci pozisyonda direkten döndü. Alex ilerleyen dönemde daha iyi olacak." dedi.

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