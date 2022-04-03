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Spor

Josef de Souza: Galibiyeti hak ettik ama olmadı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Nisan 2022 Pazar 23:28 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 23:28
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Josef de Souza konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Josef de Souza, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti hak ettik ama olmadı." dedi.

Gelecek adına mesaj veren Brezilyalı isim, "Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." açıklamasını yaptı.

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