Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırmış, siyah-beyazlı ekibin takım kaptanı Josef de Souza da taraftara müdahalede bulunmuştu. Bu hareketi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 maç ceza almış ancak PFDK tarafından ekstra bir ceza verilmemişti. Josef de Souza'nın cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı ve Josef de Souza, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenlendi.

Aldığı bir maçlık ceza için hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Josef de Souza, "Öncelikle başkanımıza, camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde bana gösterdikleri büyük destek benim çok şey ifade ediyor. Zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Uzun süre sahalardan uzak kalmıştım. Gece gündüz çalışarak takıma destek olmak için normalden erken bir sürede sahalara döndüm. Maç içinde takımıma ve hakeme yardım ettim. Hepinizin bildiği gibi malum olaylar yaşandı. O anlarda çok normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Kırmızı kart görüm. Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"ORADA YÜZDE 100 DOĞRU BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM"

Arkadaşlarını korumak adına olay anında doğru bir şey yaptığını söyleyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Hayatta bazen söylediklerinizden çok yaptıklarınız daha çok şey ifade eder. Ben de böyle insanım. Yaptıklarımla kendimi karakterimi gösteririm. Geçen hafta federasyonda teknik direktörlerin, futbolcuların, başkanların olduğu bir toplantı yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şiddete karşıtlık mesajları verildi ve bu çok doğruydu. Herkese bunu gösterdik. Ama bulunduğumuz durumda geçen haftaki maçta ben takımı yardımcı oldum. Takım arkadaşlarımı korudum. Hakeme yardımcı oldum, hakemi korudum. Bunun sonucunda gerçekten haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben zaten 4, 5 haftadır takımdan uzağım. Burada cezanın neden verildiği, niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Arkadaşlarımı korudum. Federasyon bana 5 maç da verebilirdi. Buradaki asıl mesele, böyle bir aksiyon sonucunda ceza veriliyor olması. Benim kabul edemediğim bir şey. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"O OYUNCULAR YA DA HERHANGİ BİRİMİZ YARALANSAYDI YA DA O TEKME YÜZÜNDEN SAKATLANSALARDI BANA YİNE BİR MAÇ CEZA MI VERECEKLERDİ"

Kamuoyunda bazı kesimlerin daha çok ceza almasını istediklerini belirten Josef, "Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. Sahada kötü bir olay yaşandı. Bunu şöyle düşünelim, o esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak bir şey olsaydı. O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi. Çoğu kişi bu konuda hem fikir. Cezanın ne kadar yanlış olduğunu bence tartışmaya gerek yok. Milli oyuncularımız, takım arkadaşlarımıza ciddi anlamda bir şey olsaydı ? Kamuoyunda daha çok ceza almamı istiyorlar. Böyle bir olay yaşansaydı biz Josef'in cezasını mı konuşacaktık. Herkes geçmiş olsun deyip, olayı kınayacaktı. Bu tür durumlarda, bu şekilde cezalandırıldığı zaman maalesef bu Türk futbolunun imajına zarar veriyor" dedi.

"TAHKİM KURULU'NDA OLAYI ANLATMAM, KENDİMİ SAVUNMAM KONUSUNDA BİR TALEPTE BULUNDUK. ANCAK NEDENSE TAHKİM KURULU BUNU KABUL ETMEDİ"

Yaşanan olayları Tahkim Kurulu'nda kendisi anlatmak istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini ifade eden tecrübeli orta saha, şöyle konuştu:

"Başkana çok teşekkür ediyorum. Karara itirazımız değerlendirilirken, biz şöyle bir talepte bulunduk. Benim bunları Tahkim Kurulu'nda olayı anlatmam, kendimi savunmam konusunda bir talepte bulunduk. Ancak nedense Tahkim Kurulu bunu kabul etmedi. Ben orada bu kadar hassas bir durumu kendim anlatmak istedim. Fakat maalesef Tahkim böyle bir şeye de izin vermedi. Bu konuda da biraz üzgünüm."

"BÖYLE OLAYLARIN TEKRAR YAŞANABİLECEĞİ KONUSUNDA BELİRLİ GÜVENSİZLİKLER HİSSEDİYORUZ"

Böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlik hissettiklerini dile getiren Josef, "Bu durumu, aldığım bu cezayı ailemle zaten sürekli konuşuyorum. Adil olmayan bir ceza aldım. Ailem ve ben buna verilen reaksiyon yüzünden böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler, hiç ceza almadı desek yeridir. Rakibimizin aldığı cezalar ortada. Bu bir güvensizlik yaratıyor. Yaşandıktan sonraki alınan aksiyonların yeterli olmadığına kanaat getirebiliriz. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren bir ülke. Türk insanını, futbolseverleri çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri her zaman içimden geldiği gibi yaşıyorum. Ama bu olayın yaşanması ister istemez benim üstümde de belirli endişe ve üzüntüler getiriyor. Ben burada büyük hayallere sahibim. Bundan vazgeçmeyeceğim. Ben buraya karşı bu kadar büyük bir sevgi beslerken, bunların yaşanması duygusal olarak da beni ve ailemi üzüyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, Türk insanını, futbolunu çok seviyorum. Tüm bunlara rağmen burada devam etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"BU DURUMLARIN ASLA ÖNE GEÇMESİNE İZİN VERMEK İSTEMİYORUM"

Türkiye kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu Türkiye'de 6'ncı yılımı. Sadece 2 kere kırmızı kart görüp, oyundan atıldım. 2'si de VAR ile oldu. Ben sahada asla rakibine bilerek şiddet uygulayan bir oyuncu değilim. Türkiye'de çalıştığım bütün hocalar, takım arkadaşlarım bana dair iyi düşüncelere sahip. Çünkü ben sahada futbolu ön plana çıkartan biriyim. Bu durumların da asla öne geçmesine izin vermek istemiyorum. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen bir oyuncuyum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığımı belirtiyorum. Türkiye'de yetenek ve kariyer olarak benden çok daha iyi oyuncular var. Ben duruşumu her zaman iyi bir şekilde sergiledim. Bu olayların karakterimin önüne geçmesini istemiyorum"