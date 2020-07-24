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Spor

Josef de Souza ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

24 Temmuz 2020 Cuma 21:21 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 21:21
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Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, hastalığı atlattıktan sonra Arabistan'da yapılan testinin tekrar pozitif çıktığını söyledi. 

TEST POZİTİF ÇIKTI

33 gündür semptomları yaşamamasına rağmen testinin pozitif çıktığını belirten Brezilyalı oyuncu, "17 Haziran tarihinde, Kovid-19 semptomları yaşamaya başladım, baş ağrısı ve vücudumda acı vardı. 3 gün sonra, 20 Haziran'da ilk testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. 15 gün boyunca, ailem olmadan karantinaya girdim. 14 Temmuz'da yeni bir teste girdim ve negatif çıktı, ben de Suudi Arabistan'a döndüm. Bugün, büyük bir sürpriz yaşadım. 

Arabistan'ta yaptırdığım test pozitif çıktı. Kovid-19 semptomlarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 37 gün geçmişti. Sadece 3 gün boyunca baş ağrısı ve vücudumda acı olmuştu, yani 33 gündür semptomlar yoktu. Açıkçası Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda virüse karşı bağışıklık kazanmış, kimseye hastalık bulaştıramayacak bir durumdayım diye düşünüyorum" dedi.

Josef de Souza'nın, Arabistan'ın Al Ahli kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

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