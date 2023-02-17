Josef de Souza: Kariyerimi Beşiktaş'ta bitiririm diye düşünüyordum

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmişti.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki oyuncu Çin'e transfer oldu. Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Josef de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



"Deprem bölgesindeki çocuklara her zaman yardımcı olacağım. 6 ay, 1 sene sonra insanlar bu durumu unutacak ve desteğe ihtiyaçları olacak. Onların başları dik yürüyecekleri bir hayatları olması için elimden geleni yapacağım."

"AYRILACAĞIM İÇİN BUNU YAPAMIYORUM..."



"Her zaman bir kız çocuk evlat edinmek istemişimdir. Evlat edinme durumunu gerçekleştirebilmem için Türkiye'de devam etmem gerekiyordu. Ayrılacağım için bunu yapamıyorum ama destek olmaya devam edeceğim."

"BENİ EN ÇOK BEŞİKTAŞ SEVDİ"

"Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum."



"TOPARLAMASI ÇOK ZOR BİR SAKATLIK GEÇİRDİM"



"Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim. Ankaragücü maçından sonra insanlar konuşmaya başladı. Ben performansımın düşme sebebini tamamen sakatlıkla bağlantılı olduğunu düşünüyorum."



FENERBAHÇE HİKAYESİ

"Fenerbahçe, bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz üç yıl için teşekkür ediyorum."

"BENİ KARAKTERSİZ OLARAK TANIMLADILAR ÇÜNKÜ..."



"Beni karaktersiz olarak tanımladılar çünkü Fenerbahçe Stadı'nda attığım golü hırsla kutladım. Benim için karaktersiz insan, hırsız insandır. Ben defansif orta sahayım, 6 ayda bir gol atıyorum. Bir derbide 2 gol atıyorsam duygularımı kontrol etme ihtimalim yok."

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum."

"ALİ KOÇ'TAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Kendisinden de özür diliyorum."

"BU AYRILIKTA HERHANGİ BİR SUÇLU YOK"

"Aynı zamanda Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş'ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız."

"İLERDE TÜRKİYE'YE DÖNME PLANIM VAR"



"Menajer olarak mı, sportif direktör olarak mı, hoca olarak mı bilmiyorum ama ilerde Türkiye'ye dönme planım var. Souza buradan ayrılıyor, burayı unutacak diye düşünmeyin."