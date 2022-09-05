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Spor

Josef de Souza olaylı maç sonrası sosyal medyadan tepki gösterdi

Ankaragücü maçında sahaya giren saldırgana müdahale ettiği için kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sporx5 Eylül 2022 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sürecini geride bırakan ve beklenenden daha erken sahalara dönen Josef de Souza, Ankaragücü maçında sahaya giren saldırgana müdahale etti. Kırmızı kart gören futbolcu, sosyal medyadan tepki göstermeye devam etti.

Beşiktaş Yönetimi harekete geçti! Josef de Souza...

JOSEF, HESABINI KARARTTI

Brezilyalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabını karattı. Bu şekilde tepki gösteren Josef de Souza'ya Beşiktaşlı taraftarlar destek oldu.

WEGHORST VE SALİH'İN O SÖZLERİ

Hollandalı golcü Weghorst, "Olaylar yaşanırken arkadaşlarıma kalkan olmaya çalıştım. Josef, saldırgana müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü. Olanların futbolla alakası yoktu" ifadesini kullanırken, Salih Uçan da "Takım kaptanı ne yapsaydı? Buyur kardeşim gel, vur mu deseydi?" demişti.

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