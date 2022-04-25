Josef de Souza: Onlardan gerçekten çok özür diliyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Josef aldıkları yenilgiyi değerlendirirken 'ilk yarıda uyuduk' ifadelerini kullanırken, "Söylemek zorundayız ki, Kasımpaşa özellikle ilk yarı bizden çok daha iyiydi. 2-0 önde kapattı ilk yarıyı. Biz ilk yarı uyuduk maalesef, üzülüyorum bunu söylerken. Bu yüzden de üstün geçirdiği için ikinci yarı ne yapsak maçı döndüremedik." açıklamasını yaptı.

"KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Beşiktaş taraftarına da seslenen Josef, "Buraya gelip, takımı tebrik etmek isterdim ama üzücü bir konuşma yapmak zorundayım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Çok üzüldüğümüz, kötü bir mağlubiyet aldık. Bizden daha iyiydi Kasımpaşa. Devam edeceğiz, devam etmek zorundayız." diye konuştu.

"TAKIM OLARAK KÖTÜYDÜK"

Mağlubiyet nedenleriyle ilgili sorulan soruda taktik değerlendirme yapan deneyimli oyuncu, "Orta sahada kendimi yalnız hissetmedim, Pjanic bana yeterince yardım etti. Fakat bu sisteme adapte olmak zorundayız. Genelde bu sistemde top orta sahada olmuyor. Stoperlerimiz genelde topla çıkıyorlar. Bu yüzden bizim dönen topları almamız gerekiyor. Bugün takım olarak kötüydük, takım olarak kaybettik. İlk yarı cezalandırıldık. İkinci yarı bir reaksiyon gösterdik ama yeterli olmadı." sözlerini kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Josef taraftara mesajıyla ilgili soruya ise, "Bize inanılmaz destek oluyorlar. Maçın sonuna kadar inanılmaz destek gösteriyorlar. Onların kenarda gösterdikleri desteği biz futbolcular sahada aynı şekilde yansıtamıyoruz. Onlardan gerçekten çok özür diliyorum. Bu sezon çok kötü geçiyor. Ama biz son şampiyonuz, asla pes etmedik, devam edeceğiz. Onlardan tekrar özür diliyorum ve destekleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.