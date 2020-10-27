Josef de Souza özür diledi

27 Ekim 2020 Salı 00:34 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 00:34

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş’ta VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Josef de Souza bu sezon siyah beyazlı ekipte kırmızı kart gören ilk isim oldu.

ÖZÜR DİLEDİ



90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, özür diledi ve "Çok iyi bir maç çıkardık. Takımımızı tebrik ediyorum. Gördüğüm kırmızı kart için özür dilerim, niyetim bu değildi. Kariyerim bu konuda son derece temiz. Tamamen bir kazaydı." ifadelerini kullandı.