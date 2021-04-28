Josef de Souza: Sırf Rizespor bizimle berabere kalmaları için büyük prim koydular

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:16

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı alan lider Beşiktaş'ta karşılaşmanın başarılı isimlerinden birisi olan Josef de Souza, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Rizespor'un kendileri ile berabere kalmaları için oyunculara büyük prim verdiklerini iddia etti.

İŞTE JOSEF'İN AÇIKLAMALARI:

Tüm takım arkadaşlarımı gayretleri ve hırsları yüzünden tebrik etmek istiyorum. Bu gayretleri bizi şampiyon yapacak. Sonda rahatladık konsantrasyonumuzu kaybettik. Orada bir dalgalanma oldu. Ama iyi mücadele ettik. Böyle oynarsak şampiyon olabiliriz.

Allah haktır. Kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, biz hak ettiğimizi alacağız. Bugün biliyoruz ki sırf Rizespor bizimle berabere kalmaları için büyük prim koydular. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık ve galip gelen taraf bizdik.

Atiba çok tecrübeli bir oyuncu. Ben de onun yaşına geldiğim zaman onun gibi oynamak istiyorum. Onunla iyi ikili olduk. Henüz kazanılmış bir şey yok. Daha 4 maç var.