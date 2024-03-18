Josef de Souza: Sporcuları koruyun

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaptı.

"SPORCULARI KORUYUN!"

Benzer bir durumda daha önce Ankaragücü taraftarlarıyla yaşadığı olaya dem vuran Josef, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından tribünlerin sahaya inmesi sonucu fiziksel kavgada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza 1 maç men cezası almıştı.