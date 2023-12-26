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  • Josef de Souza, Süper Lig'e dönüyor! Sosyal medya hesabından duyurdu!
Spor

Josef de Souza, Süper Lig'e dönüyor! Sosyal medya hesabından duyurdu!

BJ Guoan'dan ayrılan Josef de Souza, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Josef, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'de 3. takımına imza atması bekleniyor.

26 Aralık 2023 Salı 01:40 - Güncelleme:
Josef de Souza, Süper Lig'e dönüyor! Sosyal medya hesabından duyurdu!
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Trendyol Süper Lig'de kış transfer döneminin ilk transferi gerçekleşmek üzere. Son olarak BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre, Brezilyalı oyuncu Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

JOSEF, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Josef de Souza, 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giydi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon burada oynadı.

34 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından uçak ve Türk Bayraklı gönderi paylaştı.

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