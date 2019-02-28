İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3289
  • 6,0664
  • 225.344
  • 104.529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza Vasco de Gama'da

Fenerbahçe'den gittiği Al Ahli'de uzun süreli bir sakatlık geçiren Josef de Souza, Vasco da Gama'ya kiralanacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, henüz yeni takımında 1 yılı bile doldurmamasına rağmen ayrılıyor.

Suudi Arabistan ekibinde geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Brezilyalı oyuncu, sonrasında eski kulübü Vasco da Gama'ya kiralık olarak transfer olacağını söyledi.

"BENİM HEDEFİM BREZİLYA'DA OLMAK"

Rehabilitasyon dönemini Brezilya'da geçirmek istediğini belirten Josef, "Benim hedefim Brezilya'da olmak ve iyi bildiğim, kaliteli imkanlara sahip bir takımda oynamak. Vasco bana kapılarını açtı ve Al Ahli de benim isteğimi anlayarak bir anlaşmaya varmaya hazır. Önümüzdeki günlerde idmanlara başlayacağığm. Hala bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum, belki de 30 gün sürecek. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Öte yandan Brezilya ekibinin Josef'i kiralama bedeli ödemeden sezon sonuna kadar kadrosuna katacağı da belirtildi.

30 yaşındaki oyuncu Arabistan'da 16 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Savcının gözaltına aldırdığı öğretmenler 24'e konuştu

Savcının gözaltına aldırdığı öğretmenler 24'e konuştu

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Bakan Albayrak: Net sinyaller alıyoruz

Bakan Albayrak: Net sinyaller alıyoruz

'Biz 28 Şubat'ı yeterince konuşup anlatmadık bile'

'Biz 28 Şubat'ı yeterince konuşup anlatmadık bile'

TSK, Beş Adalar'da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu

TSK, Beş Adalar'da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu

İran'dan dikkat çeken açıklama: Babasına sarılan oğul gibiydi

İran'dan dikkat çeken açıklama: Babasına sarılan oğul gibiydi

Türkiye şaha kalktı, tam 13 milyar dolar

Türkiye şaha kalktı, tam 13 milyar dolar
 

POPÜLER HABERLER

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları teröristlere korku salacak

HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları teröristlere korku salacak

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA