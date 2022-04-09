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Spor

Josef de Souza: Yeni bir Beşiktaş var

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Nisan 2022 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 23:04
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Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Josef röportaj alanına çocuklarıyla birlikte gelerek galibiyeti kutladıklarını belirterek, "Ailem çok önemli. Onlar olmadan, hiçbir şeyin anlamı yok. Taraftarlarımıza çok özel teşekkür ederim. Onları maça davet ettim ve hepsi geldi. Pandemiden sonra maddi sıkıntıların olduğu dönemde, fedakarlık yaparak geldiler. Çok teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Valerien Ismael yönetiminde yeni bir anlayışla sahaya çıktıklarını ve kalan tüm maçları kazanacaklarına inandığını belirten Josef, "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, bunan inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız." diye konuştu.

Çocuklarının da futbolcu olabilecek yetenekte olduğunu belirten Brezilyalı "Türkiye gibi kaliteli bir ülkede, gençlere sporcu olarak iyi örnek olmalıyız. Ben de bunun için uğraşıyorum. Çocuklarımdan ikisi futbolcu olur, onlarla oynarken bunu görüyorum." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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